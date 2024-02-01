The Athletic оценил влияние Тарасенко на «Оттаву» в рамках обмена в другой клуб

Журналист Харман Даял в статье на сайте The Athletic оценил влияние российского нападающего Владимира Тарасенко на «Оттаву Сенаторз» в плане возможного обмена хоккеиста в другой клуб.

«Тарасенко хорошо показал себя в „Оттаве“, набрав 33 очка в 45 играх. В прошлом сезоне он был эффективной „арендой“ в „Рейнджерс“, что должно вселить уверенность в потенциальных покупателей. Однако он контролирует ситуацию с помощью пункта о запрете на обмен, поэтому даже если он согласится на переход в клуб-претендент, количество команд, в которые он может перейти, сильно сократится. Это может сыграть плохую роль для «Сенаторз», — написано в статье.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 45 матчах за «Оттаву», в которых отметился 33 (13+20) результативными действиями. Перед началом сезона-2023/2024 он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн.