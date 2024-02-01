«Искра в золе или костёр, который разгорится». Плющев — о перспективах Кузьменко в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход российского нападающего Андрея Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари Флэймз».

«Как оценю выбор Кузьменко? Я не думаю, что всё зависит от решения одного Андрея. Факторов там достаточно много. Так что говорить о том, что Кузьменко выбрал эту команду, не уверен, что можно. Сложилась ситуация, при которой ему пришлось поменять один клуб на другой. Что будет дальше, будем смотреть и думать. Кузьменко — молодой парень, физически и технически одарённый. Будем надеяться, что у него всё получится в новом клубе, причём гораздо ярче, чем это было в предыдущем.

Его потенциала достаточно, чтобы повторить успехи прошлого сезона? Если он сумел сделать это в прошлом сезоне, то почему он не сможет сделать это в будущем сезоне? Кузьменко сейчас будет доказывать, что это было: вспышка, искра в золе или это тот костёр, который разгорится в новом клубе», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.