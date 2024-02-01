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Генеральный менеджер «Калгари»: Кузьменко поможет нам прямо сейчас

Генеральный менеджер «Калгари»: Кузьменко поможет нам прямо сейчас
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Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Крейг Конрой высказался о подписании контракта с российским нападающим Андреем Кузьменко в результате обмена с «Ванкувер Кэнакс».

«Мы чувствуем, что получили сильного игрока, способного забивать голы. Кузьменко поможет нам прямо сейчас. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть, на что он способен. В прошлом сезоне он был действительно хорош при игре в большинстве», — приводит слова Конроя пресс-служба «Калгари».

Напомним, согласно обмену в стан «косаток» перешёл шведский нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм. В обратном направлении вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

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