«Не позволял бы против себя это делать». Тренер «Лады» Браташ — о лакросс-голах

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после гостевого поражения от «Салавата Юлаева» (2:5) высказался о лакросс-голах. Напомним, в игре такой гол забил нападающий уфимского клуба Данил Алалыкин.

«В рамках правил всё имеет место. Если появился такой приём, то это здорово, игру делает более разнообразной. Как говорится, против каждого яда нужно находить противоядие. Вратари должны его находить. Ставя себя на место вратарей, уже давно бы не позволял против себя это делать. Но это личное дело вратарей», — приводит слова Браташа «БИЗНЕС Online».

Отметим, что Браташ в прошлом известный хоккейный голкипер. Он провёл 232 матча в чемпионатах Советского Союза и 145 в чемпионатах России. Олег Браташ — обладатель золота и бронзы молодёжных чемпионатов мира.

Тольяттинский клуб с 71 очком в активе находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».