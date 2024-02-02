Никиту Кучерова первым выбрали на драфте Матча звёзд НХЛ-2024

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым выбран на драфте Матча звёзд НХЛ-2024.

Форвард сыграет за команду Хьюза.

Ранее сообщалось, что Кучеров примет участие в четырёх конкурсах в рамках Матча звёзд НХЛ. Россиянин примет участие в конкурсе на точность бросков и передач. Также Никита продемонстрирует мастерство владения шайбой и будет соревноваться в конкурсе бросков с разных позиций.

В матче будут участвовать четыре команды по имени своих капитанов — команда Мэттьюса, братьев Хьюзов, Макдэвида и Маккиннона. Составы всех команд будут определены на драфте, который пройдёт 2 февраля в Торонто.

Напомним, Матч звёзд НХЛ состоится в Торонто с 1 по 3 февраля, где примут участие 44 хоккеиста.