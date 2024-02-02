Форвард «Локомотива»: мы заслуживаем выиграть регулярку

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов считает, что ярославский клуб заслуживает победы в Кубке Континента.

«Конечно, быть первым приятно. Это новый вызов для самих себя. Хочется доказать себе, что можем быть лидерами конференции, можем удержать первое место надолго.

Из сезона в сезон мы всегда рядом с первым местом, поэтому хочется закончить регулярку именно на нём. Но всё-таки регулярный чемпионат не настолько важен, как плей-офф. Самая важная игра – в четвёртом раунде. Как правильно недавно сказал Игорь Никитин – важно закончить плей-офф победой.

Мы заслуживаем выиграть регулярку, должны перенести опыт регулярки на плей-офф. Кроме того, первое место даст преимущество своей площадки. Приятно играть решающие матчи в «Арене 2000» при поддержке болельщиков», — приводятся слова Иванова на официальном сайте КХЛ.

25-летний Иванов в этом сезоне принял участие в 55 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.