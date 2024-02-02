Tampa Bay Times: нет сомнений, что игра Андрея Василевского показывает тенденцию к росту

Журналист изданий Tampa Bay Times Эдуардо Энчина оценил выступления 29-летнего российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в нынешнем сезоне, подвергавшегося критике в начале регулярного чемпионата.

«Стоит признать, Василевский медленно набирал форму после того, как вернулся после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска в пояснице. Этого и следовало ожидать, учитывая, что он не играл почти семь месяцев, прежде чем появился на льду в ноябре в матче с «Каролиной Харрикейнз».

Однако Андрей выиграл восемь из десяти последних встреч в старте, а продвинутая статистика показывает, что в проигранном матче с «Детройт Ред Уингз» в январе он показал одну из лучших игр. Василевский делает важные сейвы, когда это требуется «Лайтнинг», как в начале, так и в конце игры.

Он адаптируется к новому режиму подготовки, отказываясь от силовых упражнений в зале ради укрепления гибкости, а также проводит дополнительное время на льду. Сейчас уже нет никаких сомнений в том, что его игра показывает тенденцию к росту, а его партнёры играют с ним всё более уверенно», — гласит заметка Энчины.

Напомним, в нынешнем сезоне Василевский принял участие в 26 встречах за «Тампу», в которых одержал 16 побед, отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,85.