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«Это роскошь для нас». Главный тренер «Ванкувера» назвал ключевые качества Линдхольма

«Это роскошь для нас». Главный тренер «Ванкувера» назвал ключевые качества Линдхольма
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59-летний канадский специалист Рик Токкет, возглавляющий «Ванкувер Кэнакс», высказался об обмене с «Калгари Флэймз», в результате которого его команду пополнил 29-летний шведский нападающий Элиас Линдхольм.

«Линдхольм – важная фигура. Он представляет для нас своего рода загадку. Чтобы побеждать, нам нужны такие двусторонние игроки, которые могут удачно сыграть в атаке и помочь защите. И это своего рода та самая идентичность, к которой мы пытаемся прийти в этом году.

Иметь такого игрока, способного играть так низко от своей зоны, – это роскошь для нас», — приводит слова Токкета пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в обратном направлении вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024 и условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

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