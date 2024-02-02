«Он, возможно, лучший в мире». Куинн Хьюз — о выборе Кучерова на Матче звёзд НХЛ

24-летний американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал выбор российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на церемонии выбора игроков капитанами команд на предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024.

«Матч звёзд НХЛ – это всегда весело, тут ты можешь познакомиться с новыми людьми. Мы хотели выбрать именно такого парня, как Кучеров, который является, возможно, лучшим игроком в мире. Мы смогли заполучить его.

Выбор игроков «Ванкувера»? Наши ребята – одни из лучших в лиге, именно поэтому они здесь, наша команда действительно хороша, поэтому мы и хотели выбрать их. Мы также хотели прихватить некоторых парней, о которых мы не так много знаем.

Джек не сможет принять участие? Все эти выходные особенные, хотя бы просто потому, что он здесь. Не так уж часто братья оказываются вместе, не то что в лиге, а в Матче звёзд НХЛ. Очень жаль, что он получил травму, но я очень рад, что Джек присутствует сегодня с нами», — приводит слова Куинна Хьюза пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, что в команду Куинна Хьюза вошли Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Тэтчер Демко, Кайл Коннор, Брэйди Ткачук, Йеспер Братт, Кэм Тальбо, Брок Бёзер, Джей Ти Миллер, Фрэнк Ватрано.