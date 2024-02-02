«Я старался стать последним». Овечкин вспомнил драфт на Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что пытался стать последним на драфте Матча звёзд НХЛ — 2015. Тогда капитаны команд сами выбирали своих игроков. Игроку, оставшемуся последним, дарили машину.

«Я старался стать последним. Пытался сказать капитану об этом. Но я на 100% знал, что не буду последним.

Знал, что они меня подставят. Я хотел этот автомобиль. У меня есть машины. Она мне не была нужна… Я хотел отдать его на благотворительность», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Отметим, что на том Матче звёзд случилась неожиданность. Тогда не стали выбирать последнего игрока, чтобы вручить ему машину. По одному автомобилю досталось двум хоккеистам, которых не выбрали до этого.