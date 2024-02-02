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«Мне стало немного хуже». Фолиньо отреагировал на признание Овечкина о благотворительности

«Мне стало немного хуже». Фолиньо отреагировал на признание Овечкина о благотворительности
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо прокомментировал ситуацию с Матча звёзд НХЛ — 2015. Форвард, будучи капитаном команды, выбрал Александра Овечкина предпоследним. Российский нападающий хотел стать последним, чтобы выиграть автомобиль. Позднее Овечкин признался, что хотел отдать машину на благотворительность.

«Мы выбрали его предпоследним… «Не-е-е, ты можешь купить машину, если тебе нужна машина. Ты не получишь её просто так».

Для него это было хорошо. Нужно было смирить его немного, понимаете?

Он хотел отдать автомобиль на благотворительность? Мне стало немного хуже после этого [признания], но он всё равно может пожертвовать машину на благотворительность. Я уверен, что в «Вашингтоне» найдётся кто-нибудь, кто с радостью это организует», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

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