Защитник ЦСКА Барабоша — о драке с Мэйсеком: мне без разницы, кто передо мной

19-летний российский нападающий московского ЦСКА Артём Барабоша прокомментировал драку с канадским нападающим екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3) Бруксом Мэйсеком в матче регулярного чемпионата КХЛ, прошедшем в январе.

«Произошёл игровой момент, он поехал заступаться за партнёра. Изначально я не понимал, чего Мэйсек конкретно хочет, потому что есть игроки, которые разбираются на словах. Когда увидел, что он настроен на драку, сразу понял, что не отступлю. Мне без разницы, кто передо мной, я никогда не уходил от таких моментов.

Конечно, занятия боксом дают свои плоды. В любом случае это всё идёт оттуда. Папа старался поставить мне удар, но я не отрабатывал бои на льду. Смотрел хоккейные драки, которые мне попадались, что-то обсуждал с папой или опытными ребятами. Я прекрасно понимал, что рано или поздно это должно произойти. Делал выводы из потасовок на детском и молодёжном уровнях, чтобы в будущем понимать, что мне нужно делать», — приводит слова Барабоши пресс-служба МХЛ на официальном сайте.

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Напомним, в нынешнем сезоне Барабоша принял участие в 14 матчах в КХЛ в составе ЦСКА, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.