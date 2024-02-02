Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

The Athletic: «Рейнджерс» нуждается в игроке в топ-6. Тарасенко и Дюклер – разумные цели

Автор The Athletic Харман Даял высказался о том, на какие позиции «Нью-Йорк Рейнджерс» следует рассмотреть варианты с усилением перед наступлением дедлайна НХЛ.

«Есть несколько причин, по которым «Рейнджерс» должны сделать заметный шаг в установленный срок:

Им необходимо делать шаги до того, как некоторые из возрастных игроков основного состава начнут слабеть – это Артемий Панарин (32 года), Крис Крайдер (32), Мика Зибанежад (30), Винсент Трочек (30).

Число претендентов на Кубок Стэнли меньше, чем ожидалось.

У Шестёркина остался всего один год после сезона-2023/2024 по его выгодному контракту на сумму $ 5,66 млн.

Существует очевидная необходимость в еще одном результативном нападающем в первые три звена. Филип Хитил выбыл до конца сезона, поэтому его $ 4,43 млн могут остаться в долгосрочном резерве для травмированных, что освобождает место в платёжной ведомости.

Главным приоритетом «Нью-Йорка», вероятно, был бы правый нападающий из топ-6, учитывая неудачные сезоны Каапо Какко и Блейка Уилера, но из-за длительной травмы Хитила теперь существует наибольшая потребность в центре третьего звена.

В начале этой недели мой коллега Артур Стейпл выявил несколько подходящих центральных форвардов, в том числе таких, как Адам Хенрик, Александер Веннберг и Джек Рослович. Если вместо этого «Рейнджерс» займутся поиском правого нападающего, Владимир Тарасенко и Энтони Дюклер станут разумными целями», — считает журналист.

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 63 очка в 49 матчах, занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.