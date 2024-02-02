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Игроки НХЛ примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов — журналист

Игроки НХЛ примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов — журналист
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Североамериканский журналист Кевин Уикс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Также сообщается, что в следующем году Матча звёзд не будет в связи с международным турниром, который пройдёт в Монреале и Бостоне. В участниках турнира четыре страны: Канада, Финляндия, Швеция и США. Таким образом, сборная России пропустит турнир.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении или отмене дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.

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