Кривокрасов — о возвращении Красоткина: «Сибирь» играет по-другому, когда он в воротах

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал домашний победный матч с «Амуром» (4:3 Б).

«В первую очередь хотел поблагодарить болельщиков за колоссальную поддержку. Спасибо, что поддерживают и не теряют веру в нас. И спасибо команде: я давно не видел, чтобы команда так играла в целом. Ни один из лидеров не опустил руки даже при таком счёте. Все продолжали играть так, как было оговорено в начале матча. Вне зависимости от счёта выкладываться по полной программе.

За счёт чего увидели другую команду? Парни молодцы, проявили характер. Игра могла сложиться и прошлая в таком же репертуаре. Да, были ошибки. Где-то сыграла психология. Но верят в себя, в команду, во вратаря. Знают, что мы хорошая команда, когда играем все вместе. Команда – все 21 человек – отдали все силы, которые у них были. И поэтому положительный результат.

Возвращение Красоткина? Все соскучились: и зрители, и команда в целом. Команда играет по-другому, когда он в воротах. Это возвращение будет для него очень важно, очень важная победа. В зоне обороны вывели все шайбы на себя – все играли за Антоху сегодня. Он сыграл на высшем уровне, молодец. Вопросов нет. Он психологически не сломался, а ещё больше разозлился, отдал все силы. Заслуга всех. Приятно было смотреть со стороны, как парни играли в зоне обороны.

Ключевой момент матча? Конечно, гол второй хороший удался нам. Иван Климович молодец, что забил. Команда не сбавила ни в чём: ни в настрое, не в темпе. При счёте 3:1 они играли и верили в себя, в партнёров, в команду, во вратаря.

Два нарушения численного состава? Невнимательность. Когда выходят на лёд, каждый должен знать: кто кого меняет. Это технические ошибки, но ничего страшного, бывает. Без ошибок не бывает побед. Не люблю говорить, когда мы учимся на своих ошибках, но мы допустили это, нужно быть внимательнее в таких ситуациях.

Назаров вышел на буллиты? Мы видим, как он бьёт буллиты на тренировках. Он мне сказал, что он готов. Я верю в таких игроков, которые с уверенностью говорят. Только по этой причине я ему дал шанс: он сказал, что забьёт. Я поверил в это. Придерживаюсь такого мнения, когда игроки смотрят на тренера, даже когда мало играют и говорят «тренер, я готов» — мне нравится, когда есть такая уверенность в игроке. Поэтому я его поставил», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.