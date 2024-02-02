Бродхёрст: атмосфера в раздевалке «Амура» подавленная и среди игроков, и тренерского штаба

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст высказался о поражении от «Сибири» (3:4 Б) в овертайме.

«Как перезаряжались после победы над «Металлургом»? У нас в январе достаточно сложный календарь: много перелётов на Запад, матчи с лидерами. Отыграли матч, отдохнули день, полетели. Это сфера ответственности каждого игрока по отдельности. Быть профессионалами: готовить себя, свою голову, своё тело к матчам. Готовились как обычно.

«Амур» позволил забрать «Сибири» победу в таком сложном матче? Сложно по горячим следам оценить. Первые два периода мы отыграли неплохо. В третьем инициатива уже ушла из наших рук. Не помог третий гол. Но мы ни в коем случае не обвиняем Игоря. Он держал нас в игре весь матч. Стоял, можно сказать, на ушах и делает это весь год. Мы отдали инициативу и за это поплатились.

Слабая реализация? Хороший вопрос. Наверное, я не дам исчерпывающего ответа. Это проблема в нашей команде последние несколько месяцев. Очень много моментов, реализация хромает. Что делать: только тренироваться, бросать и быть уверенным, что в следующих эпизодах мы будем бросать шайбу в нужном направлении.

Заработали или потеряли очко? Конечно, судя по сегодняшней игре, потеряли очко. Выигрывали 3:1, позволили этой победе ускользнуть, это был наиважнейший матч для нас на данный момент. Хотели его выигрывать. То, что мы уступили – полная хрень. И теперь каждый из последующих матчей становится для нас таким же важным, как этот.

Хотелось поздравить тренера после подписания контракта победой? Хотели. Узнали об этом в день отлёта. Хотели сегодня выиграть, заработать два очка, порадовать его победой. Тем более что в прошлом сезоне он был главным тренером здесь. Не получилась. Атмосфера в раздевалке, не буду врать, сейчас подавленная и среди игроков, и тренерского штаба. Но впереди матчи, поэтому нужно собраться и работать, выигрывать дальше», — сказал Бродхёрст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.