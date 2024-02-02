Антон Красоткин высказался о возвращении в состав «Сибири» после травмы

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин после победного матча с хабаровским «Амуром» (4:3 Б) в Новосибирске высказался о возвращении в состав после пропуска игр.

«Тяжело ли не играть? Естественно, каждый хоккеист хочет играть. Конечно, было немного волнительно, что не играю, но, самое главное, что сегодня выиграли. Нужно выходить на сто процентов готовым, сейчас у нас такая ситуация, что нам отступать некуда, поэтому здоровье уходит на второй план.

«Сибирь» была единым кулаком, впервые после снятия очков? У нас все матчи были хорошие. Где-то хоккей состоит из нюансов, из мелочей, где-то нам немного не везло, немного недорабатывали, но сегодня всё сложилось. Дальше, надеюсь, пойдёт так же», — передает слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.