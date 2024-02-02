Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Антон Красоткин высказался о возвращении в состав «Сибири» после травмы

Антон Красоткин высказался о возвращении в состав «Сибири» после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин после победного матча с хабаровским «Амуром» (4:3 Б) в Новосибирске высказался о возвращении в состав после пропуска игр.

«Тяжело ли не играть? Естественно, каждый хоккеист хочет играть. Конечно, было немного волнительно, что не играю, но, самое главное, что сегодня выиграли. Нужно выходить на сто процентов готовым, сейчас у нас такая ситуация, что нам отступать некуда, поэтому здоровье уходит на второй план.

«Сибирь» была единым кулаком, впервые после снятия очков? У нас все матчи были хорошие. Где-то хоккей состоит из нюансов, из мелочей, где-то нам немного не везло, немного недорабатывали, но сегодня всё сложилось. Дальше, надеюсь, пойдёт так же», — передает слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Кривокрасов — о возвращении Красоткина: «Сибирь» играет по-другому, когда он в воротах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android