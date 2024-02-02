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Ротенберг: Земчёнок сегодня проявил героизм. СКА нужны лидеры и герои в каждой игре

Ротенберг: Земчёнок сегодня проявил героизм. СКА нужны лидеры и герои в каждой игре
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с ЦСКА (2:1) в Москве высказался об игре нападающего клуба с берегов Невы Сергея Толчинского и защитника Артёма Земчёнка.

«Толчинский в четвёртом звене? У нас нет распределения по звеньям. Смотрите на время — он много сыграл. Здесь как в шахматах — нельзя раскрывать партию до начала блица. Вносим разные изменения, используем креативность. Коллективный труд, личный вклад каждого. Земчёнок на себя поймал и забил гол в одном моменте. Сыграл самоотверженно, проявил героизм. Нам нужны лидеры и герои в каждой игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.

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