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Голдобин падал в ворота, Заварухин возмущался со скаймейки. Яркие фото победы «Спартака»

2 февраля в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, победа над «Автомобилистом» стала 35-й для «Спартака» в регулярном чемпионате сезона-2023/2024, и это новый рекорд клуба в регулярках КХЛ. Предыдущий рекорд (34 победы) был установлен в сезоне-2019/2020.

Подопечные Алексея Жамнова набрали 78 очков после 60 встреч и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.