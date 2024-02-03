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Никита Кучеров показал пятый результат в конкурсе вантаймеров на Матче звёзд НХЛ

Никита Кучеров показал пятый результат в конкурсе вантаймеров на Матче звёзд НХЛ
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В эти минуты в Торонто (Канада) проходит звёздный уикенд НХЛ-2024.

В конкурсе вантаймеров победу одержал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, набравший 24 очка. Вторым стал Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 23), третьим — Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз», 22). Четвёртый результат продемонстрировал Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс», 20), пятый — Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 19).

Отметим, что Кучеров за этот конкурс получил один балл. В общем зачёте после двух конкурсов российский хоккеист занимает десятое место.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которых отметился 85 (32+53) результативными действиями при показателе полезности «+5». Он является лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне, опережая Натана Маккиннона (84) из «Колорадо Эвеланш» и представителя «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка (72).

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