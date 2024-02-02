Сколько русских, какие конкурсы, что с форматом? Гид по Матчу звёзд НХЛ — 2024

Этой ночью в Торонто начинается игровая часть звёздного уикенда. В преддверии Матча звёзд рассказываем, кто и в каком формате примет участие в этом мероприятии.

Команды

В последние годы соревнование проводилось между дивизионами — в бой вступали команды Атлантического, Столичного, Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Однако в этом году произошли изменения — НХЛ вернула драфт, который состоялся предыдущей ночью. Составы команд получились следующими (жиром выделены россияне):

Команда Макдэвида

Коннор Макдэвид (капитан, «Эдмонтон»), Леон Драйзайтль (ассистент капитана, «Эдмонтон»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Сергей Бобровский («Флорида»), Расмус Далин («Баффало»), Давид Пастрняк («Бостон»), Роберт Томас («Сент-Луис»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Бун Дженнер («Коламбус»), Ник Судзуки («Монреаль»), Томаш Гертл («Сан-Хосе»).

Команда Маккиннона

Натан Маккиннон (капитан, «Колорадо»), Кейл Макар (ассистент капитана,»Колорадо»), Александр Георгиев («Колорадо»), Джереми Свейман («Бостон»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Себастьян Ахо («Каролина»), Том Уилсон («Вашингтон»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Элиас Линдхольм («Ванкувер»), Оливер Бьёркстранд («Сиэтл»).

Команда Мэттьюса

Остон Мэттьюс (капитан, «Торонто»), Морган Райлли (ассистент капитана, «Торонто»), Джейк Эттингер («Даллас»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Вильям Нюландер («Торонто»), Митч Марнер («Торонто»), Клейтон Келлер («Аризона»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Алекс Дебринкэт («Детройт»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).

Команда Хьюза

Куинн Хьюз (капитан, «Ванкувер»), Элиас Петтерссон (ассистент капитана, «Ванкувер»), Тэтчер Дэмко («Ванкувер»), Кэм Тальбо («Лос-Анджелес»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Кайл Коннор («Виннипег»), Брэди Ткачук («Оттава»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Брок Бёзер («Ванкувер»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Фрэнк Ватрано («Анахайм»).

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Конкурсы

На звёздном уикенде состоится восемь конкурсов. Для участия в них были отобраны 12 игроков, каждый из которых попробует силы в четырёх из шести первых конкурсов. Первое место в них будет стоить пять очков, второе — четыре и т. д.

Скоростное катание

Коннор Макдэвид, Вильям Нюландер, Куинн Хьюз, Кейл Макар, Мэтью Барзал.

Броски в касание

Элиас Петтерссон, Натан Маккиннон, Леон Драйзайтль, Никита Кучеров, Джей Ти Миллер, Остон Мэттьюс, Мэтью Барзал, Давид Пастрняк.

Точный пас

Натан Маккиннон, Вильям Нюландер, Кейл Макар, Мэтью Барзал, Джей Ти Миллер, Никита Кучеров, Куинн Хьюз, Коннор Макдэвид, Элиас Петтерссон, Остон Мэттьюс, Леон Драйзайтль.

Сильнейший бросок

Остон Мэттьюс, Кейл Макар, Давид Пастрняк, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон.

Владение клюшкой

Куинн Хьюз, Коннор Макдэвид, Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Леон Драйзатль, Натан Маккиннон, Давид Пастрняк, Мэтью Барзал, Вильям Нюландер.

Точный бросок

Никита Кучеров, Кейл Макар, Коннор Макдэвид, Куинн Хьюз, Джей Ти Миллер, Давид Пастрняк, Натан Маккиннон, Вильям Нюландер, Леон Драйзайтль, Остон Мэттьюс.

Восемь игроков с наибольшим количеством очков пройдут в седьмой конкурс — один на один с вратарём, при этом участники могут выбирать голкипера, против которого хотят сыграть. Оттуда шестеро лучших попадут в финальный конкурс с прохождением препятствий, в котором призовые баллы удваиваются — 10 за первое место, восемь за второе и т. д. Победитель заработает $ 1 млн.

Матч звёзд

Система довольно банальна — два полуфинала, после которых победители встречаются в решающем матче. В первом полуфинале, который начнётся 3 февраля в 23:00 мск, сыграют команды Макдэвида и Маккиннона, а в полночь на лёд выйдут команды Мэттьюса и Хьюза. Проигравшие команды мини-турнир покидают — игры за третье место не будет. Матчи проходят в формате «3 на 3» два периода по 10 минут.