На Звёздном уик-энде НХЛ определены шесть финалистов конкурсов мастерства

В Национальной хоккейной лиги сегодня проходят конкурсы мастерства перед Матчем звёзд. На Звёздном уик-энде состоятся восемь конкурсов. Для участия в них были отобраны 12 игроков, каждый из которых попробует силы в четырёх из шести первых конкурсов.

По итогам предварительного раунда мероприятия представляющий команду братьев Джека и Куинна Хьюзов российский нападающий Никита Кучеров занял последнее место, набрав лишь 0,5 очка. Вместе с ним барьер квалификации не смогли преодолеть Леон Драйзайтль и Давид Пастрняк (по 4,5 очка), а также Куинн Хьюз (4 очка).

Восемь игроков с наибольшим количеством очков прошли в седьмой конкурс — один на один с вратарём, при этом участники могут выбирать голкипера, против которого хотят сыграть. По итогам этого конкурса из борьбы выбыли Элиас Петтерссон (10) и Натан Маккиннон (7).

Дальше прошли Коннор Макдэвид (15), Мэтью Барзал (13,5), Кейл Макар, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (по 12) и Джей Ти Миллер (10).