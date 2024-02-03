Коннор Макдэвид выиграл $ 1 млн, победив в конкурсах мастерства перед Матчем звёзд НХЛ

В Национальной хоккейной лиги сегодня проходят конкурсы мастерства перед Матчем звёзд. На Звёздном уик-энде состоятся восемь конкурсов. Для участия в них были отобраны 12 игроков, каждый из которых попробует силы в четырёх из шести первых конкурсов. В седьмой конкурс пробились восемь участников, а в финальный раунд вышли шесть хоккеистов.

По итогам последнего конкурса победителем мероприятия стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25 очков), который заодно стал обладателем денежного приза размером $ 1 млн. Второе место занял Кейл Макар (20), топ-3 замкнул Остон Мэттьюс (18).

По итогам предварительного раунда мероприятия представляющий команду братьев Джека и Куинна Хьюзов российский нападающий Никита Кучеров занял последнее место, набрав лишь 0,5 очка.