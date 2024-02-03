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«Не хотел быть вратарём из пивной лиги». Георгиев — об игре против Макдэвида

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев, выигравший $ 100 тыс. в конкурсе «один на один», прокомментировал данное событие.

«Я не хотел выглядеть вратарём пивной лиги», — заявил Георгиев, комментируя свою победу в конкурсе. Напомним, российскому голкиперу противостоял именитый канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Гергиев совершил девять спасений.

Александр Георгиев защищает цвета «Колорадо» с 2022 года.

По итогам последнего конкурса победителем мероприятия стал Макдэвид (25 очков), который заодно стал обладателем денежного приза размером $ 1 млн. Второе место занял Кейл Макар (20), топ-3 замкнул Остон Мэттьюс (18).

По итогам предварительного раунда мероприятия представляющий команду братьев Джека и Куинна Хьюзов российский нападающий Никита Кучеров занял последнее место, набрав лишь 0,5 очка.