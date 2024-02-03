Макдэвид повторил достижение Сергея Фёдорова в Матчах звёзд НХЛ

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в шестой раз принимал участие в конкурсе «Скоростное катание» на Матчах звёзд НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, Макдэвид по этому показателю догнал Сергея Фёдорова. Лидером по количеству участий в данном конкурсе является Тони Амонте (7 раз).

Фёдоров дважды побеждал в этом конкурсе — в 1992 и 1994 годах. Макдэвид, победив в этом году, в общей сложности становился лучшим четыре раза (ранее в 2017, 2018 и 2019 годах).

Напомним, победителем Матча звёзд НХЛ — 2024 стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25 очков), который заодно стал обладателем денежного приза размером $ 1 млн. Второе место занял Кейл Макар (20), топ-3 замкнул Остон Мэттьюс (18).