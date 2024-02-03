Григоренко: с игроками НХЛ для хоккеистов КХЛ дорога на Олимпиаду закрыта

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко оценил решение Национальной хоккейной лиги принять участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

«Для хоккея это хорошая новость. В НХЛ собраны сильнейшие игроки мира, поэтому будет интересно посмотреть на них всех вместе в матчах за свои национальные команды.

Есть ли мечта у меня поехать, побороться за место там? Хочется, конечно, но… не можется. С ребятами из НХЛ, я думаю, дорога на Олимпиаду для нас закрыта. Все же понимают, что уровень КХЛ и НХЛ отличается существенно, бороться с парнями из-за океана слишком тяжело», — приводит слова Григоренко «ВсёПроСпорт».

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России на Олимпийских играх.