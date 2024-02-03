«Более квалифицированно надо задавать вопросы». А. Заварухин — журналисту после игры

43-летний российский специалист Алексей Заварухин, возглавляющий челябинский «Трактор», посоветовал журналисту задавать вопросы «более квалифицированно» на пресс-конференции после поражения от казанского «Ак Барса» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Почему Родуолд выходит в большинстве вместо Рыкова?» — задал вопрос, один из журналистов.

«Кто сказал, что Родуолд занимает его место? Где он выходит? Рыков играет в центре в большинстве? Ну вот вы посмотрите, пожалуйста, игры «Челмета», где Александр играет. Потом будете задавать вопросы. Просто честно, как бы, ну более квалифицированно надо задавать вопросы. Если Александр слева или справа играет в большинстве, но никак не играет в центре», — гласит ответ Заварухина на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале «Трактора».

Напомним, «Трактор» прервал свою пятиматчевую победную серию. Подопечные Алексея Заварухина занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 59 матчах. В следующем матче с нижегородским «Торпедо» (6 февраля) челябинцы начнут выездную серию.