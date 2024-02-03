Дер-Аргучинцев — о поражении «Трактора»: не наш день, просто не залетало

23-летний российский нападающий челябинского «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В принципе, мы играли хорошо, активно, все бились и старались на сто процентов. Не боялись идти в атаку, и считаю, что играли здорово. Но получилось, что это не наш день, просто не залетало», — приводит слова Дер-Аргучинцева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев провёл 51 матч в составе «Трактора», в которых отметился 32 (16+16) результативными действиями при показателе полезности «-3». Контракт с нападающим рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В следующем матче с нижегородским «Торпедо» (6 февраля) челябинцы начнут выездную серию.