«Чувак, повеселись немного». Журналист выразил недовольство Кучеровым на Матче звёзд

Журналист и менеджер канала Sportsnet Дрю Ливингстон выразил недовольство поведением 30-летнего российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на прошедших конкурсах в рамках проведения Матча звёзд НХЛ – 2024 в Торонто (Канада).

«Кучеров — самый неприятный игрок в НХЛ? Чёрт возьми, чувак, повеселись немного», — гласит публикация Ливингстона на страничке в социальной сети Х (ранее Twitter).

На это ему ответил внештатный спортивный комментатор, ранее работавший в USHL и NAHL, Эрик Замора: «Нет, это не так. Если он не хотел выкладываться на все сто ради показательных хоккейных праздников, это его прерогатива, он нам ничего не должен».

Ливингстон же остался при своём мнении: «Мы точно знаем, что другие участники Матча звёзд очень хотели участвовать в соревнованиях. Его место могло достаться кому-то другому».

Напомним, на прошедшем мероприятии зрители освистали Кучерова за его нежелание стараться в конкурсах на Матче звёзд.