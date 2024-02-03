Маскот «Вашингтона» отпраздновал гол на Матче звёзд НХЛ — 2024 в стиле Евгения Кузнецова

Маскот «Вашингтон Кэпиталз» Слэпшот произвёл яркое впечатление на зрителей на Матче звёзд НХЛ – 2024, отпраздновав заброшенную шайбу в стиле российского нападающего «столичных» Евгения Кузнецова. Это отмечает Russian Machine Never Breaks.

На мероприятии, в котором на льду сражались маскоты команд, маскот «Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой и отпраздновал её в стиле «птички» Евгения Кузнецова, встав на одну ногу и взмахнув руками, как птица.

«Правильно ли я всё сделал?» — гласит публикация Слэпшота в адрес Кузнецова в официальном аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в рамках Матча звёзд НХЛ — 2024 состоятся два полуфинала, после которых победители встречаются в решающем матче. В первом полуфинале, который начнётся 3 февраля в 23:00 мск, сыграют команды Макдэвида и Маккиннона, а в полночь на лёд выйдут команды Мэттьюса и Хьюза. Проигравшие команды мини-турнир покидают — игры за третье место не будет. Матчи проходят в формате 3х3, два периода по 10 минут.