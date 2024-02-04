Кучеров эффектно реализовал выход «один в ноль» в полуфинале Матча звёзд НХЛ

В Торонто завершился мини-турнир в рамках Матча звёзд НХЛ, победу в котором одержала команда Мэттьюса, обыграв в финале команду Макдэвида (7:4).

В полуфинале турнира команда Мэттьюса нанесла поражение команде Хьюза (6:5 Б). Счёт в этой встрече открыл российский нападающий проигравшей стороны Никита Кучеров, эффектно переиграв голкипера соперников Джейка Эттингера при выходе «один в ноль».

«Чемпионат» предлагает посмотреть шайбу российского форварда и лидера «Тампа-Бэй Лайтнинг»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также в этой встрече Кучеров отметился результативной передачей.

Матчи в рамках Матча звёзд проходили в формате 3х3, два периода по 10 минут.