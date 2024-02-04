Кучеров эффектно реализовал выход «один в ноль» в полуфинале Матча звёзд НХЛ
Поделиться
В Торонто завершился мини-турнир в рамках Матча звёзд НХЛ, победу в котором одержала команда Мэттьюса, обыграв в финале команду Макдэвида (7:4).
В полуфинале турнира команда Мэттьюса нанесла поражение команде Хьюза (6:5 Б). Счёт в этой встрече открыл российский нападающий проигравшей стороны Никита Кучеров, эффектно переиграв голкипера соперников Джейка Эттингера при выходе «один в ноль».
«Чемпионат» предлагает посмотреть шайбу российского форварда и лидера «Тампа-Бэй Лайтнинг»:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Также в этой встрече Кучеров отметился результативной передачей.
Матчи в рамках Матча звёзд проходили в формате 3х3, два периода по 10 минут.
НХЛ - Матч Звёзд . 1/2 финала
04 февраля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Команда Мэттьюса
Окончен
6 : 5
Б
Команда Хьюза
0:1 Кучеров – 01:19 1:1 Дебринкэт (Форсберг, Барзал) – 02:43 1:2 Ватрано (Тальбо, Хьюз) – 03:32 2:2 Дебринкэт – 05:07 3:2 Марнер (Келлер, Мэттьюс) – 12:17 3:3 Петтерссон (Ватрано, Кучеров) – 14:18 4:3 Форсберг (Трочек, Барзал) – 14:45 4:4 Ткачук (Хьюз, Коннор) – 17:02 4:5 Ватрано (Хьюз, Коннор) – 17:35 5:5 Форсберг (Дебринкэт, Барзал) – 18:08 6:5 Дебринкэт – 20:00
Комментарии
- 4 февраля 2024
-
06:24
-
06:06
-
05:48
-
05:28
-
02:23
-
01:10
-
01:00
-
00:01
- 3 февраля 2024
-
23:55
-
23:23
-
23:04
-
22:44
-
22:23
-
22:10
-
21:53
-
21:30
-
21:09
-
20:53
-
20:40
-
20:16
-
19:54
-
19:40
-
19:24
-
19:03
-
18:44
-
18:24
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
17:48
-
17:31
-
17:09
-
17:01
-
16:46
-
16:31
Партнерский контент