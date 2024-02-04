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«Ну кто-то же должен играть в защите». Уилсон — о толчке Пастрняка в полуфинале МЗ

«Ну кто-то же должен играть в защите». Уилсон — о толчке Пастрняка в полуфинале МЗ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, представлявший команду Маккиннона на завершившемся Матче звёзд НХЛ, прокомментировал свой лёгкий хит на форварде «Бостон Брюинз» Давиде Пастрняке в полуфинале мини-турнира, в котором его команда уступила команде Макдэвида (3:4 Б).

«Просто стараюсь делать всё возможное, чтобы помочь команде. Ну кто-то же должен играть в защите», — приводит слова Уилсона The Hockey News.

Тем не менее, Пастрняк в этой игре отметился заброшенной шайбой и решающим реализованным буллитом в послематчевой серии.

Матчи в рамках мероприятия в Торонто прошли в формате 3х3, два периода по 10 минут. Его победителем стала команда Мэттьюса, обыгравшая в финале турнира команду Макдэвида (7:4).

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