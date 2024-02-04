Шестёркин сфотографировался с Джастином Бибером на Матче звёзд НХЛ

В Торонто завершился мини-турнир в рамках Матча звёзд НХЛ, победу в котором одержала команда Мэттьюса, обыграв в финале команду Макдэвида (7:4).

Напомним, в команду Мэттьюса на этом турнире входил российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, а её звёздным капитаном был популярный канадский исполнитель Джастин Бибер.

Перед полуфинальным матчем с командой Хьюза (6:5 Б) Шестёркин и Бибер сделали совместное фото:

Фото: Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс»

Отметим, что именно мастерство российского вратаря в буллитной серии позволило его команде выйти в финал соревнований, в котором команда Мэттьюса одержала победу над командой Макдэвида (7:4).

Напомним, матчи в рамках Матча звёзд-2024 проходили в формате 3х3, два периода по 10 минут.