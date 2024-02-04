Коньков отреагировал на слова Филатова, назвавшего игру «Ак Барса» «блевотиной»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков отреагировал на слова Никиты Филатова, назвавшего игру «Ак Барса» «блевотиной» пару недель назад, и заявил, что каждый имеет право на выражение своего мнения.

«На самом деле, говорить можно всё что угодно. Но будь Никита главным тренером с задачей показывать результат, он бы применял все средства, какие только возможно, чтобы его команда играла уверенно. Как говорится, игра забудется, результат останется. Каждый идёт своей дорогой, определяет всё результат, если он есть – это самое главное. Но каждый может высказывать своё мнение, это ситуация допустимая», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

«Ак Барс» выиграл три последних матча и одержал шесть побед в последних семи встречах в рамках текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб поднялся на четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.