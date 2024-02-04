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Мышкин назвал лучшего вратаря КХЛ среди команд московского региона

Мышкин назвал лучшего вратаря КХЛ среди команд московского региона
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Легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин назвал лучшего вратаря КХЛ среди команд московского региона, который представляют четыре клуба лиги — московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА и подмосковный «Витязь».

«Кто сегодня вратарь номер один московского региона? В этом сезоне у „Витязя“ был очень медленный старт, команда играла без обороны и более-менее пришла в себя лишь к зиме. В такой ситуации вратарям в Балашихе крайне тяжело, огромные нагрузки. Но если говорить о последних двух сезонах, то в московском регионе выделю как раз Дорожко из „Витязя“. Действует стабильно, в интересном стиле, за счёт чтения игры. Видна школа, виден вратарский кругозор. Голкипер на вырост!» — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru.

Дорожко провёл в КХЛ 83 матча, в которых одержал 30 побед с 92,8% отражённых бросков. 25-летний голкипер попал в список из трёх номинантов на приз лучшему вратарю КХЛ сезона-2022/2023.

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