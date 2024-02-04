Назаров — о словах Курьянова про лимит в КХЛ: заиграл бы Антон при засилье легионеров?

Известный тренер Андрей Назаров оценил слова генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова, который поддержал возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.

«Понятно, что последнее слово будет за руководителями из Министерства спорта России. Кстати, на днях прочитал слова и мнение по поводу лимита на легионеров генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова, с которым мне посчастливилось играть в Омске, когда был локаут в НХЛ. Антон Курьянов и Александр Пережогин – у «ястребов» тогда здорово себя проявляли два молодых и перспективных хоккеиста. Я думаю, что нынешний менеджер омского клуба хорошо помнит то весёлое время и те весёлые игры.

А теперь зададим вопрос: если бы на тот момент в Омске было засилье легионеров, заиграли бы два ровесника и уроженца Усть-Каменогорска Курьянов и Пережогин на столь серьёзном уровне в лучшей команде страны на тот момент и были бы они в составе у Валерия Белоусова? Затем, кстати, оба хоккеиста доросли до сборной России. Так что я думаю, что прежде, чем заводить двух дополнительных иностранцев, особенно в нынешней непростой политической ситуации, нужно всё тщательно проанализировать. Просто умножьте два дополнительных места на число российских команд в КХЛ: это все те ребята, которые потенциально будут продолжать болтаться в МХЛ или, что ещё хуже, уедут в Северную Америку», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.