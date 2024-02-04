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Бедард — о своём присутствии на Матче звёзд НХЛ: потрясающе быть здесь с лучшими игроками

Бедард — о своём присутствии на Матче звёзд НХЛ: потрясающе быть здесь с лучшими игроками
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Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард оценил своё присутствие на Матче звёзд НХЛ. Форвард не смог принять участие в звёздном уикенде из-за травмы, полученной в январе. 18-летний канадец восстанавливается от перелома челюсти.

«Здорово видеть радость фанатов в Торонто, вероятно, крупнейшем хоккейном рынке в мире. Вот для чего нужны подобные мероприятия, это для болельщиков. Потрясающе быть здесь с лучшими игроками лиги», — цитирует Бедарда пресс-служба НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка. Возвращение Бедарда в строй ожидается в начале марта. Ранее Бедард получил награду «Игрок года» от Международной федерации хоккея.

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