Коньков: команды Билялетдинова славятся тем, что в течение сезона усиливают игру

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил результаты «Ак Барса» в последних матчах. Казанцы выиграли три последних матча и одержали шесть побед в последних семи встречах в рамках текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Команды Билялетдинова славятся тем, что на протяжении сезона они усиливают свою игру, оттачивают то, что от них требуют. Остаётся совсем немного времени до начала плей-офф, и команде очень важно обрести то лицо, с которым они будут двигаться в борьбе за Кубок Гагарина. Хочу сказать, что «Ак Барс» в этом плане выходит на ту готовность, которая позволит им вести борьбу не просто за прохождение первого-второго раунда, а за высшее достижение, за Кубок Гагарина. Очень здорово, что «Ак Барс» находит ресурсы, чтобы усиливать свою игру», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

«Ак Барс» поднялся на четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «Ак Барс» примет на своей площадке новосибирскую «Сибирь» 5 февраля.