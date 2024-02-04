Рыбин — о свисте в адрес Кучерова: пусть публика посмотрит на его статистику

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о том, что нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова освистали на Матче звёзд НХЛ за то, что он не выкладывался в конкурсах мастерства.

«Пусть публика посмотрит на статистику Кучерова в регулярном чемпионате, а то, что он, возможно, отдавал криво на Матче звёзд, — да кому это интересно? Люди повеселились, провели хорошо время, поели попкорн, выпили пива, купили сувениры и так далее. Главное, что праздник удался. Думаю, Никита приехал просто отдохнуть и не думал, что должен непременно всех разорвать. Возобновится регулярный сезон, и он снова покажет себя. Уверен, что он даже не заметил этот свист. Это шоу, мы все это прекрасно понимаем, оно круто и достойно выстроено», — цитирует Рыбина RT.

На данный момент Кучеров возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ, набрав 85 (32+53) очков за 49 матчей. Следующий матч «Тампа» проведёт с «Рейнджерс» 8 февраля.