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Мышкин: пока не вижу того Федотова, который два-три года назад доминировал в КХЛ

Мышкин: пока не вижу того Федотова, который два-три года назад доминировал в КХЛ
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Легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин прокомментировал игру вратаря ЦСКА Ивана Федотова в текущем сезоне. Специалист отметил, что голкипер играет нестабильно и никак не может набрать ту форму, которая была у него до службы в армии.

«Два-три матча Федотов проводит хорошо, затем срыв – и всё сначала. Пока того Федотова, который два-три года назад доминировал в КХЛ и играл очень агрессивно, не вижу. Но не совсем понятно, то ли сам вратарь сдал, то ли оборона ЦСКА потеряла былую уверенность. Скорее всего, работают оба фактора», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне 27-летний Федотов провёл 38 матчей, в которых выиграл 19 с 91,4% отражённых бросков. ЦСКА располагается на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

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