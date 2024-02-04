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Р. Ротенберг: в «Салавате» сейчас игроки интереснее тех, кто свалил при первой возможности

Р. Ротенберг: в «Салавате» сейчас игроки интереснее тех, кто свалил при первой возможности
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) выразил мнение о том, что нынешние легионеры уфимцев проявляют себя гораздо лучше, чем покинувшие страну из-за политической ситуации нападающие Линус Умарк, Маркус Гранлунд и Теэму Хартикайнен.

«Если честно, у вас сейчас ребята играют лучше, чем тройка Умарка, Гранлунда и Хартикайнена. Сейчас у вас ребята, которые играют по-мужски. Это более интересные игроки, чем те ребята, которые при первой возможности свалили. Это другой вопрос, мы в политику не вмешиваемся. Сейчас всё хорошо – полные трибуны, яркий хоккей. Хоккей всем понравился сегодня? Всё, отлично!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (79) располагается на третьей строчке на Востоке.

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