«У нас есть характер». Тренер «Салавата» — о концовке матча со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (3:4).

«Робко начали, по движению, по всему было видно, что ребятам тяжеловато с эмоциями. Сегодня аукнулось нам то, что вернулись с Дальнего Востока. В эмоциональном и физическом плане ребятам было непросто. Горжусь, что проявили характер. Играли против хорошей, быстрой, мастеровитой команды. То, что вернулись в игру в третьем периоде, что были ещё возможности для взятия ворот, показывает, что у нас есть характер.

В третьем периоде вытаскивали на эмоциях, на желании. Попросили ребят, что нужно находить эмоции, ресурсы, играть правильно. В первую очередь просили играть правильно. Не авантюрно, а чётко действовать в обороне. Когда в атаке, там должны действовать понаглее, поувереннее.

Во втором периоде не перегорели, это часть игры. Так, как мы играли «пять на пять», мы не заслуживали счёт 0:3. Ребята упёрлись в стену – вроде всё делаем правильно, есть моменты, но у нас почему-то не заходит, а у них заходит. Но мы играли против классной команды. Не вижу, что мы в чём-то сильно уступали «пять на пять». Да, мы разменивались шансами, атака на атаку, но и у нас, и у них были качественные моменты. Но бывает, что упираешься в стену, и хочется опустить руки. Горжусь пацанами, что проявили характер и боролись до конца. Да, был какой-то отрезок, но потом всё было нормально.

У нас команда с характером, это показывает и то, что держали сегодня и силовую борьбу, и что боролись до конца. И у нас есть хорошая группа лидеров, которая ведёт за собой, показывает, как нужно играть. Всё от этого.

Кинул ли в кого-нибудь стулом после второго периода? Нет, не кинул. В этой ситуации посчитал, что ребят нужно поддержать. Не видел, чтобы кто-то отбывал номер. Все старались и бились. Просто нужно было придать им немного уверенности, чтобы они поверили в свои силы.

Мы сегодня столкнулись с быстрой командой. То, за счёт чего мы раньше пользовались ошибками соперника, то сегодня СКА хорошо прессинговал. Ребятам потребовалось время на адаптацию, потому что сегодня была быстрая игра, очень мало времени на принятие решения, очень много борьбы, в которой ты должен находить продолжение атаки. Мы столкнулись с этими трудностями, но мне понравилось, как ребята отреагировали. Может, кажется, что наши действия были суетливыми, но играет две команды. СКА сегодня очень хорошо двигался, у нас такого движения не было. Может, у вас сложилось ощущение сумбура от того, что СКА очень хорошо прессинговал. Но сумбура не было, ребята пытались выйти из ситуации, в которую нас ставил соперник. И у нас были хорошие обрезания, контратаки, просто не хватило нам в концовке.

Возмущение зрителей судьями? Считаю, судьи сегодня хорошо отработали. Объективно, там была высоко поднятая. У болельщиков эмоции, это болельщики, это часть игры. Люди и приходят, чтобы поболеть, попереживать, поэмоционировать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.