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«Может, «Озверин»?» Р. Ротенберг — о психологической устойчивости СКА

«Может, «Озверин»?» Р. Ротенберг — о психологической устойчивости СКА
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3) в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ раскрыл секрет психологической устойчивости своих подопечных.

«В чём секрет психологической устойчивости СКА, в «Узбагоине»? Может, «Озверин»? Мы с первой тренировки оттачиваем нашу систему игры. Когда ребята это выполняют, все получают удовольствие от игры, мы побеждаем. Сегодня мы пропустили два гола в меньшинстве, позволили сопернику вернуться в игру. Дисциплина и работа, секретов нет. Наладим дисциплину, будем побеждать с явным преимуществом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (79) располагается на третьей строчке на Востоке.

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