Козлов: спасибо Ротенбергу за комплимент! «Салават» старается играть с душой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на слова наставника СКА (3:4) Романа Ротенберга после очной встречи команд в Уфе, после которой санкт-петербургский специалист отметил высокий уровень игры нынешних легионеров команды из столицы Башкортостана.

«Ротенберг сказал, что нынешние лидеры «Салавата» лучше предыдущих, а при прошлой системе игроки развивались хуже? Я так понимаю, Роман Борисович нам сделал комплимент? Спасибо ему большое за это. Мы стараемся играть с душой и использовать наши сильные стороны», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (79) располагается на третьей строчке на Востоке.