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«Локомотив» отыгрался с 0:3 в выездном матче с «Динамо» и одержал победу по буллитам

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам, которая стала для них третьей кряду.

Уже в первом периоде хозяева вели с комфортным преимуществом в три шайбы благодаря хет-трику 30-летнего канадского нападающего Седрика Пакетта. Однако во втором периоде гости сумели сократить отставание до минимума после голов Мартина Герната и Даниила Бута.

В заключительной двадцатиминутке «железнодорожники» и вовсе сравняли счёт усилиями 22-летнего российского нападающего Степана Никулина, переведя игру в овертайм, в котором команды победителя выявить не сумели.

В серии буллитов сильнее оказались гости – два буллита сумел реализовать Степан Никулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Локомотив», набрав 82 очка в 59 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» (80) – на третьей строчке.