«Колорадо» выставил на драфт отказов российского вратаря Ивана Просветова

24-летний российский вратарь системы «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов выставлен клубом на драфт отказов. Об этом сообщает авторитетный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в социальной сети Х (ранее Twitter).

Просветов стал игроком «Эвеланш» в октябре 2023 года, когда его забрали с драфта отказов «Аризоны Койотс». В нынешнем сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых в старте, в этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16.

Всего за карьеру в НХЛ на его счету 24 матча, в которых Иван отразил 88,1% бросков, пропуская в среднем 3,7 шайбы за игру. Он имеет на руках действующий однолетний контракт на общую сумму в $ 775 тыс., который истекает по окончании нынешнего сезона.