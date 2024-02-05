«Питтсбург» заключил двухлетний контракт с Пульюярви, находившимся в клубе на просмотре

«Питтсбург Пингвинз» объявил о заключении двухлетнего контракта с 25-летним финским нападающим Ессе Пульюярви, находившимся в команде с 10 декабря на просмотровом соглашении. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Отмечается, что контракт с хоккеистом заключён на два года с зарплатой в $ 800 тыс. за сезон.

В 13 матчах АХЛ в нынешнем сезоне за фарм-клуб «Питтсбурга» он забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+8».

Напомним, четвёртый номер драфта НХЛ — 2016 стал неограниченно свободным агентом в межсезонье после отказа «Каролины Харрикейнз» делать ему квалификационное предложение.

За карьеру в лиге хоккеист провёл 334 матча за «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В составе юношеских и молодёжных сборных Финляндиинападающий становился чемпионом мира в 2015 и 2016 годах соответственно.