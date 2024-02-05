КХЛ определила лучших игроков 21-й недели сезона-2023/2024

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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 21-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём признан Мэтт Джурусик («Куньлунь Ред Стар»), который выиграл оба своих матча на неделе с процентом отражённых бросков 97,44% и одним шат-аутом в матче с «Витязем» (2:0).

Лучший защитник недели — Мартин Гернат («Локомотив»). На счету игрока обороны два гола и одна результативная передача в четырёх матчах с показателем полезности «+1».

Лучшим нападающим назван Ник Меркли («Динамо» Минск), который забросил три шайбы и отдал две результативные передачи в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком стал нападающий Александр Пашин («Спартак»). Форвард забил гол и отдал результативный пас в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».