Российские хоккеисты «Коламбуса» поймали акулу на отдыхе в Мексике

Российские хоккеисты «Коламбуса» на отдыхе в Мексике на рыбалке поймали акулу. Нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко в компании с французским форвардом Александром Тексье и агентом россиян Шуми Бабаевым сделали совместное фото с трофейной акулой.

Фото: личный архив Марченко

1 февраля российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отметил своё 23-летие в компании соотечественников, выступающих в НХЛ. Напомним, в нынешнем сезоне Чинахов провёл 39 матчей в составе «Коламбуса», в которых отметился 24 (14+10) результативными действиями при показателе полезности «-3». Воронков набрал 25 (12+13) очков в 44 матчах. Марченко за 48 матчей набрал 25 (15+10) очков.

«Коламбус» после 50 матчей занимает последнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.