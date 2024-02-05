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Черкас: СКА сделал ставку на Серебрякова с прицелом на плей-офф

Черкас: СКА сделал ставку на Серебрякова с прицелом на плей-офф
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Бывший вратарь СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Сергей Черкас заявил, что петербургский клуб сделает ставку в плей-офф на основного голкипера Никиту Серебрякова. В первой половине сезона армейский клуб часто менял стартовых вратарей, пока Серебряков не набрал необходимую форму и не адаптировался после обмена из «Адмирала».

«Я думаю, тренеры СКА сделали ставку на Серебрякова, он будет играть в плей-офф, который уже близко. Мы видели, что в начале сезона они пробовали несколько вратарей, были в поиске. У Серебрякова не было тех кондиций, которые есть сейчас. Не совсем удачно порой играл Маттссон. Это была вынужденная мера – подключать на каком-то этапе разных вратарей», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Серебряков является стартовым вратарём СКА в 13 матчах подряд, лишь два из которых были проиграны. В текущем сезоне на счету Серебрякова 35 матчей за СКА, в которых вратарь одержал 24 победы с процентом отражённых бросков 93,6%.

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